С 1 августа волгоградские музеи начали принимать посетителей. При посещении музея необходимо строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы. Для волгоградцев подготовлены новые экспозиции.

По данным комитета культуры Волгоградской области, Музей Машкова принимает посетителей по предварительной записи. Сообщается, что все желающие смогут посетить выставку известной волгоградской творческой династии Завьяловых «Два взгляда»; экспозицию, посвященную истории здания драмтеатра «Свидетель», и ознакомиться с работами проекта «Век реализма», объединяющего более 60 произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XIX века. В выставочном зале музея на улице Чуйкова будет работать выставка «Эрмитаж. 255 лет» и новая экспозиция «Майский праздник», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Также открылся и музей-заповедник «Старая Сарепта», сотрудники которого подготовили новую выставку из цикла «Сарепта. Летопись в камне».

Первых посетителей уже принимают все филиалы Волгоградского областного краеведческого музея и объекты музея-заповедника «Сталинградская битва»: музей-панорама, музей «Память» и Мемориально-исторический музей. Так, в Мемориально-историческом музее начинает свою работу выставка «Казаки-некрасовцы: вновь обретенная родина». В экспозиции представлены предметы быта некрасовцев, их орудия труда, мужские и женские костюмы, головные уборы и другие интересные экспонаты.

Отметим, при посещении вновь открывшихся культурных пространств необходимо будет носить маску и соблюдать социальную дистанцию. У всех посетителей перед входом будут измерять температуру тела бесконтактным способом и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Экскурсии станут возможными только для групп не более пяти человек. Осмотр экспозиции будет проходить по установленному маршруту в соответствии с указателями.



