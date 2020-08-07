Молодое поколение может внести свой вклад в развитие национальных и региональных парков России и «перезагрузить» представление людей об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Участниками проекта «Дело в природе» могут стать молодые люди от 16-ти до 35 лет. Если вы подходите по возрасту и искренне желаете процветания природе родного края, обладает креативным мышлением и готовы внести свою лепту в развитие региональных природных парков, то вас с радостью ждут на площадке проекта «Дело в природе» . Прием заявок завершается уже 16 августа.

Всероссийский проект «Дело в природе», как сообщает сайт нацпроектэкология.рф, даёт представителям молодого поколения возможность внести свой вклад в развитие национальных и региональных парков России и «перезагрузить» представление людей об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Победители проекта получат возможность реализовать свои идеи, смогут посетить национальный парк и ещё многое другое!

«Дело в природе» реализуется молодёжным экологическим движением «Делай!» совместно с АНО «Экспоцентр «Заповедники России» при поддержке национального проекта «Экология». Модернизировать жизнь «зелёной» России через проект можно одним из двух способов: принять участие в челлендже или же кейс-турнире.

Челлендж — это соревнование в социальных сетях (vk или instagram). Желающим присоединиться нужно лишь сделать пост на тему экотуризма и национальных парков России с хэштегами #деловприроде #делай #заповедникироссии. Организаторы проекта ждут публикации об особенностях парка, который «зацепил» участника, об ООПТ, в которое он мечтает поехать, или же рассуждения о том, почему экотуризм — важный фактор в развитии страны. Десять победителей получат стильные экопризы с символикой проекта.

Кейс-турнир — более сложное состязание. Для начала участникам нужно собрать команду из трёх и более человек, чтобы предложить решения для привлечения волонтеров в нацпарк, создания экотропы на территории ООПТ и разработки концепции развития национального или природного парка.

Каждая команда выбирает для себя наиболее интересное направление — таковых три. Направление «Экологическое волонтерство в национальных парках» для тех, кто знает, как улучшить инфраструктуру ООПТ с помощью добровольцев и как привлечь большое количество волонтеров к работе над повышением привлекательности нацпарка или ООПТ для туристов. Стоит задача — продумать структуру волонтерского движения и формат вовлечения людей, выработать механизмы и инструменты взаимодействия с государственными и общественными организациями, определить проблемы, которые могут решить добровольцы на особо охраняемых природных территориях.

Конкурсная комиссия будет оценивать идеи, исходя из их реалистичности, актуальности и пользы. Победители этого направления смогут реализовать свои проекты!

Направление «Разработка экотропы» подразумевает, что команда участников сможет предложить национальному парку свежую идею для создания экологического маршрута. При этом важно учесть разные аспекты проектирования эко-маршрута: сезонность, природные богатства и исторические достопримечательности, финансовую составляющую. Участники должны разработать топографический план тропы, дизайн-проект маршрута и зарисовки информационных стендов. Жюри будет оценивать уникальность, эстетическую и информационную привлекательность, доступность тропы и возможность воплощения проекта в жизнь. Авторы лучших работ отправятся в путешествие в национальный парк!

Команды, выбравшие направление «Концепция развития национальных и природных парков», должны придумать, как вдохнуть новую жизнь в ООПТ своего региона и привлечь новых посетителей. Участникам нужно проанализировать природные, культурные, исторические и рекреационные возможности парка, а затем разработать концепцию развития ООПТ своего региона на 5 лет вперёд.

Жюри будет смотреть на степень изученности текущего состояния парка, а также на оригинальность, реалистичность концепции и на заложенный в ней потенциал по привлечению туристов. Лучшая команда получит грант на реализацию части предложенных концептов!

Присоединиться к проекту «Дело в природе» может каждый желающий в возрасте от 16 до 35 лет. Заявки принимаются до 16 августа. Уже в конце лета будут объявлены победители. Узнать все подробности можно на сайте проекта: деловприроде.рф