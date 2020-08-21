С сентября по региону начнет курсировать мобильный технопарк «Кванториум», участниками которого станут более четырех тысяч школьников. Мобильный технопарк оснащен современным оборудованием, в новом учебном году он поочередно посетит шесть районов региона.

По данным комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, занятия для школьников будут проводить сертифицированные специалисты мобильного «Кванториума. Для юных исследователей занятия будут проводиться по технической и естественно-научной направленности. Помимо занятий будут проводиться тематические конкурсы, фестивали, мастер-классы и другие внеурочные мероприятия. Для обучения будет использовано современное оборудование: шлемы виртуальной реальности, планшеты, квадрокоптеры, образовательные робототехнические конструкторы, 3D-принтеры, лазерный гравер.

В этом году передвижная лаборатория побывает в Клетском, Калачевском, Ленинском, Октябрьском, Светлоярском, Суровикинском районах. Ребята будут обучаться по направлениям: «Виртуальная и дополненная реальность», «Информационные технологии», «Геотехнологии», «Аэротехнологии», «Промышленная робототехника», «Промышленный дизайн», «Хайтек». Программа позволит сделать доступнее для юных жителей сел и малых городов обучение современным технологиям. Отметим, проект реализуется при федеральной поддержке: волгоградский регион является победителем грантового конкурсного отбора Министерства просвещения РФ.



