Начиная с 17 августа в Волгограде МУП «Метроэлектротранс» вместо трамвайного маршрута №1 начнут курсировать автобусы малой вместимости по маршруту №1 «Ул. Ростовская – Ул. Соликамская».

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, транспорт оснащен валидатором, к оплате будут приниматься трамвайные проездные билеты на базе транспортной карты «Волна», в том числе льготные, также предусмотрена оплата наличными деньгами и банковскими картами.

Кроме того, для пассажиров нового маршрута предусмотрена возможность бесплатной пересадки в течение одного часа на трамвайные направления №№3, 4 и 5.

Схема движения разработана в соответствии с запросами местных жителей: маршрут проходит в непосредственной близости от 20 социальных объектов, в том числе 8 учреждений дошкольного образования, 5 школ и лицеев, поликлиник и досуговых центров. От остановки «Ул. Ростовская» в Ворошиловском районе автобус малой вместимости проследует по улицам Череповецкой, Елецкой, Кузнецкой, повернет на улицу Ардатовскую и выйдет на Вторую Продольную магистраль. После остановки «Чигиринская» общественный транспорт повернет на улицу Огородную и проедет до конечной, расположенной на пересечении улиц Соликамской и Морфлотской.

Новая маршрутная линия дополнит работу автобусов малой вместимости №8А «Ул. Феодосийская — Поселок им. 62-й Армии», открытого в июне текущего года. Вспомогательное направление позволило обеспечить регулярное транспортное сообщение улиц Просвещения, Морфлотской, Огородной с центром города, а также Второй, Первой и Нулевой продольными магистралями.

Введение новых вспомогательных направлений, обслуживаемых микроавтобусами, позволило впервые пустить общественный транспорт в ту часть частного сектора Ворошиловского района, куда ранее трамвай не доезжал.



