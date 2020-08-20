Необычные экскурсии предлагает волгоградцам Волгоградский областной краеведческий музей. По индивидуальным заявкам в сопровождении гида можно понаблюдать за восходами и закатами со смотровой площадки каланчи Царицынской пожарной части, расположенной в центре города.

В прошлом веке это красивое здание 1897 года постройки было самым высоким в Царицыне, но и сегодня с него открывается восхитительный обзор на исторический центр мегаполиса.

Помимо встреч восходов и закатов Волгоградский областной краеведческий музей предлагает провести в стенах каланчи фотосессии молодожёнам, юбилярам, именинникам и всем желающим.

Кроме того Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на различные пешеходные экскурсии по городу, на которых можно познакомиться с архитектурными памятниками XIX века, узнать историю создания собора Александра Невского и Вознесенской церкви, услышать рассказ о великом пожаре и о том, как возникло пожарное дело в Царицыне. Запись по телефонам: 8(8442)38-84-39, 38-84-37. Расписание экскурсий на август можно посмотреть на сайте музея. Индивидуальные и групповые пешеходные экскурсии проводятся с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами 1,5 – 2 метра. Наличие гигиенической маски обязательно.