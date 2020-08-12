Ремонтные работы в волгоградских школах-интернатах № 3 и № 4 уже подходят к завершению. Занятия для школьников с начала учебного года уже будут проходить в обновленных слесарных, столярных, швейных мастерских, кабинетах картонажно-переплетного дела и цветоводства, а также комнат психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы.

Как сообщают в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в учреждениях уже были завершены работы по замене кровли, установке новых окон и дверей, замене напольного покрытия и электропроводки, а также проведена покраска стен. Для мастерских и кабинетов приобретено высокотехнологичное оборудование: лазерные выжигатели с числовым пультом управления (ЧПУ), швейно-вышивальные комплексы, цифровые биосистемы по выращиванию растений, интерактивные комплексы, развивающие игровые панели, интерактивные доски и стенды, профессиональные столы психолога и логопеда, детские столы с сенсорными экранами, новое оборудование для занятий хореографией и лечебной физкультурой. В оборудованных мастерских старшеклассники будут получать навыки первой профессии.

Отметим, обновление материально-технической базы, оснащение мастерских, учебных кабинетов и помещений, а также комнат психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы ведется в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».



