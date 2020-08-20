Специалисты приступили к работам по укреплению отмостки по периметру здания МБУ СШ №1 по спортивной гимнастике, расположенной на ул. Пугачевской в Ворошиловском районе. Это следующий этап работ, ранее рабочие освободили помещения школы, разобрав спортивное оборудование, и очистили все внешние и внутренние поверхности от старых отделочных материалов.

По данным городской администрации, во время работ специалистам предстоит заново создать отмостку из железобетона, так как старая уже не справлялась со своими функциями и не отводила влагу от фундамента. Кроме того, была восстановлена канализация: строители прочистили заиленные приямки колодцев и заменили часть изношенных труб. Также начались работы по восстановлению входной группы и кирпичной кладки наружных стен в местах ее разрушения.

Специалисты приступили к укреплению несущих конструкций здания. В соответствии с техническим заданием, несущие балки обрабатываются специальными растворами глубокого проникновения, предотвращающими коррозию металлических элементов. Затем их укрепят современными углепластиковыми материалами, которые позволяют увеличить срок эксплуатации и прочность железобетонных конструкций. В подвальной части здания несущую балку дополнительно усилят с помощью специальных металлоконструкций.

Спортивная школа №1, расположенная на ул. Пугачевской, 8а, была построена в 1975 году и представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание. С момента открытия в школе никогда не проводился капитальный ремонт.



