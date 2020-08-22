«Концессии водоснабжения» локализовали течь водопровода по ул. Ангарская в Дзержинском районе и приступили к замене поврежденного участка трубопровода. На месте работает несколько бригад и спецтехника — экскаватор, трактор-откачка, погрузчик и др.

Вода с проезжей части и тротуара откачана, уборка территории от грунтовых наносов будет выполнена силами ресурсоснабжающей территории и МБУ «Северное» после устранения технологического нарушения.

На время проведения работ подача ресурса временно приостановлена потребителям ряда улиц в частном секторе, а также нескольких двухэтажных многоквартирных домов в микрорайоне Ангарский.

Напомним, сегодня на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм зафиксировано технологическое нарушение. Данная магистраль была построена несколько десятилетий назад и с течением времени пришла в изношенное состояние. Специалисты «Концессий водоснабжения» оперативно прибыли на место для устранения течи. Работы будут продолжаться до полного восстановления водоснабжения.

«Концессии водоснабжения» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам



