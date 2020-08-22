«Концессии водоснабжения» заменили поврежденный участок трубопровода по ул. Ангарская в Дзержинском районе. Подача воды потребителям возобновлена и осуществляется в штатном режиме.

В ближайшее время ресурсоснабжающая организация совместно с МБУ «Северное» приступит к уборке территории.

Напомним, сегодня на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм было зафиксировано технологическое нарушение. Данная магистраль была построена несколько десятилетий назад и с течением времени пришла в изношенное состояние. Специалисты «Концессий водоснабжения» оперативно прибыли на место и устранили течь.



