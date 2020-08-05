«Концессии теплоснабжения» готовят к монтажу обновлённый участок теплотрассы протяженностью 300 метров по ул. Менжинского, 10 в Тракторозаводском районе. Трубопровод диаметром 400 миллиметров обеспечивает теплоносителем тысячи абонентов микрорайона Спартановка. Замена участка повысит надежность системы в отопительный сезон.

Сейчас рабочие наносят на трубы антикоррозионные и теплоизоляционные покрытия. Антикоррозионное покрытие выполняется путем нанесения 2 слоев грунтовки ПФ-0131. Теплоизоляционное покрытие формируется нанесением 2 компонентов окрасочной тепловой изоляции.

Первый компонент представляет собой жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие, которое содержит ингибиторы коррозии, тем самым усиливает и антикоррозионную защиту трубопроводов. Данный компонент наносится за 4 приема и формирует теплоизоляционный слой, толщиной 2-3 мм. Второй компонент дополнительно содержит высокопористый гель, создающий воздушную прослойку в формируемом покрытии. На завершающем этапе выполняется нанесение гидрофобного покрытия, которое защитит от воздействия воды и повышенной влажности как тепловую изоляцию, так и непосредственно тело трубы.

«Концессии теплоснабжения» используют продукцию местного производителя, отлично зарекомендовавшего себя как на региональном, так и на международном рынке. В отличие от традиционной изоляции минеральной ватой жидкая теплоизоляция имеет более долгий срок службы и не требует замены в случае технологических нарушений на трубе. Магистральный трубопровод теплоснабжения был включен в инвестиционную программу по результатам прошлого отопительного сезона. Учитывая степень износа коммуникаций «Концессии теплоснабжения» включили реконструкцию сети в план на текущий год, чтобы предотвратить возможные проблемы в будущем осенне-зимнем периоде.

Работы по обновлению тепловых сетей проводятся во всех районах Волгограда. В процессе подготовки к осенне-зимнему сезону с начала 2020 года компания обновила более 15 километров тепловых сетей разного диаметра.

ООО «Концессии теплоснабжения» модернизирует тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций. Напомним, общий объем уже вложенных инвестиций в модернизацию теплового хозяйства со стороны «Концессий теплоснабжения» составил более 3,2 млрд руб.



