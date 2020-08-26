В рамках подготовки к отопительному сезону на тепловой сети по ул. Козловской начинаются работы по плановой замене третьего фрагмента трубопровода протяженностью порядка 200 метров. На период работ по замене инженерных коммуникаций движение автомобильного транспорта на указанном участке будет временно приостановлено до 22 часов 27 сентября.

Замене подлежит третий участок изношенной теплотрассы диаметром 400 мм по ул. Козловская в границах от ул. Академическая до ул. Огарёва. Для минимизации потерь тепла специалисты обработают трубопроводы жидкой теплоизоляцией от местного производителя. Обновление сети позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения, подающей ресурс в сотни многоквартирных домов и социальных объектов.

Ранее «Концессии теплоснабжения» уже заменили 200 метров теплотрассы на первом участке по ул. Козловской, 3-5 и сейчас продолжают обновление еще 200 метров на втором участке по ул. Козловской, 14. Магистральный трубопровод был включен в инвестиционную программу на текущий год по результатам прохождения отопительного периода 2019-2020 годов. Напомним, в декабре 2019 года на теплотрассах по ул. Козловской специалисты ликвидировали несколько порывов, вызванных критическим состоянием трубопроводов. Учитывая степень износа коммуникации, мэрией совместно с ресурсоснабжающей организацией было принято решение внести корректировку в инвестпрограмму, включив выполнение работ на данных объектах в приоритетном порядке.

Ресурсоснабжающая организация после окончания работ восстановит дорожное полотно- таким условием муниципалитет выдает разрешение на производство работ. Такой подход с обязательным восстановлением целостности покрытия применяется при производстве земляных работ на всех городских территориях.

Для информирования водителей и пешеходов на ул. Козловской и прилегающих улицах на время обновления теплосетей установлены соответствующие информационные щиты и дорожные знаки. Объезд участка проведения работ возможен по ул. Академической, Социалистической, Рабоче-Крестьянской, Баррикадной, Профсоюзной. Водителей просят быть внимательнее при выборе маршрута в указанный период и заранее планировать поездки в границах Ворошиловского района Волгограда.



