«Концессии водоснабжения» обновили 800 метров трубопровода по ул. Героев Малой Земли. Подключение коммуникаций будет выполнено в два этапа: в пятницу, 28 августа, компания подключит к сети первый участок протяженностью 400 метров от ул. Сидорова до ул. Тутовая. Обновление первого участка повысит надежность водоснабжения у 6,5 тысяч абонентов.

С 03.00 28 августа до 02.00 29 августа 2020 г. будет временно приостановлено водоснабжение следующих жилых домов:

— ул. Аксакова, дома 2-10

— ул. Алийская, дома 2-67

— ул. Героев Малой Земли, дома 29-69

— ул. Корпусная, дома 35-41, 44-56

— ул. Минская, дома 1-40

— ул. Сидорова, дома 3, 7, 4, 12

— ул. Судостроительная, дома 43-59

— ул. Таманская, дома 67-92

— ул. Тушинская, дома 3-20

— ул. Электростальская, дома 2-22

На время выполнения работ будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на главной странице сайта компании investvoda.ru. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» и по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.



