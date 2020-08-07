День строителя – это профессиональный праздник для подразделений «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения», которые отвечают за реализацию инвестиционных программ: строительство сетей, объектов и других проектов, связанных с модернизацией ЖКХ.

За время работы в Волгограде «Концессии водоснабжения» с нуля построили такие крупные объекты, как канализационный коллектор «Разгуляевский» протяженностью 4,946 км и канализационный коллектор от п. Гумрак длиной 16 км. Строительство коллекторов дало перспективу развития Дзержинского района.

Помимо возведения новых объектов, «Концессии водоснабжения» провели реконструкцию резервуаров чистой воды на водонапорных станциях Елабужская и Олимпийская общим объемом 52 тыс. м3, заменили 32,6 км кабельных линий и 10 распределительных устройств. Еще с 2015 года компания модернизировала 82 водопроводных и канализационных насосных станций, создала и реконструировала 203 км сетей водоснабжения и канализации, что на треть снизило аварийность и на 43% потери воды. За все время инвестировано уже 6,3 млрд руб.

«Концессии теплоснабжения» за 4 года работы построили 5 современных блочно-модульных котельных, две из которых заменили устаревшие мазутную и угольную котельные, тем самым улучшили экологическую ситуацию в поселках Южный и Гумрак Волгограда.

Кроме строительства, компания полностью обновила 48 км сетей, реконструировала 12 стационарных котельных и 18 центральных тепловых пунктов. «Концессии теплоснабжения» внедряют энергоэффективные технологии, способствуя улучшению экологии, устанавливают горелки с высоким КПД, за счет чего топливо сгорает качественнее, снижаются выбросы углекислого газа, оксидов азота и серы. Технология активно используется в котельных №1 и №2 Кировского района, а также в котельной №101 Центрального района. Всего в модернизацию теплового хозяйство вложено 3,2 млрд руб.

ЖКХ Волгограда впечатляет масштабами. По протяженности сетей Волгоградский водоканал занимает 7 место в России: 2209 км водопроводных и 1156 км канализационных труб, 138 насосных станций, 7 водозаборов, 6 станций водоочистки, 3 станции очистки сточных вод. Система теплоснабжения насчитывает 125 котельных, 318 тепловых пунктов и насосных станций, а также 1603 км тепловых сетей и 345 км сетей горячего водоснабжения.

Огромное хозяйство требует внимания и развития, за которое отвечает управление капитального строительства. Модернизация существующих объектов гарантирует надежное снабжение ресурсами и комфортную среду проживания, а строительство новых — развитие территорий.



