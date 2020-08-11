Количество рейсов совершаемых из Волгограда в Сочи и Санкт-Петербург будет увеличено. Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда совместно с авиакомпанией Smartavia, количество рейсов по этим направлениям будет увеличено в августе 2020 г.

С 17 августа самолеты Smartavia будут вылетать в Санкт-Петербург 4 раза в неделю – понедельник, четверг, пятница, суббота. Отправление воздушного судна из Волгограда запланировано на 07.40, время в пути – 2 часа 35 минут. Стоимость перелета в одном направлении – от 3 170 рублей.

С 22 августа начнется полетная программа Smartavia в Сочи. Рейсы будут выполняться с периодичностью два раза в неделю по понедельникам и субботам. Время вылета из Волгограда – 02.45, в пути – 1 час 45 минут. Стоимость билетов – от 2 350 рублей.

На обоих маршрутах авиакомпанией будут эксплуатироваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737-800, которые рассчитаны на 189 пассажиров.

Ознакомиться с актуальным расписанием и забронировать билет можно на официальном сайте перевозчика https://flysmartavia.com/



