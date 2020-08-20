Билайн запустил пилотную зону 5 для демонстрации возможностей последнего поколения связи.

— Игры – одна из наиболее популярных у наших клиентов сфер развлечений, где уже сегодня востребованы преимущества сети 5G, — заявил исполнительный вице-президент по технике Билайн Валерий Шоржин. — Билайн продолжает тестирование возможностей сетей пятого поколения в разных городах стран.

Пилотная зона открылась для всех желающих поиграть в популярные компьютерные игры в сервисе облачного гейминга Beeline Gaming, а также попробовать скорости 5G в ходе специально разработанной игры в виртуальной реальности.

«Уже сегодня Beeline Gaming делает компьютерные игры доступными для всех, — считает исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд. — Приятно удивлять, открывая клиентам новые возможности — так просто, без обязательного обновления оборудования и существенных финансовых затрат, играть в самые современные и требовательные игры. С появлением технологий 5G играть станет еще проще – еще больше пользователей с девайсами, которые поддерживают Beeline Gaming уже сейчас, получат мобильное соединение, достаточное для комфортной игры в любое время в любом месте».

В России сети 5G пока не запущены (государство не приняло решение о выделении коммерчески привлекательных частот для операторов связи). По словам Валерия Шоржина, в регионах России сети Билайн готовы к внедрению стандарта 5G. Как только будет урегулирован вопрос с частотами, жители регионов смогут использовать смартфоны 5G, также появятся новые сервисы, для которых важны высокая скорость и передача данных и низкая задержка сигнала (игровая индустрия, виртуальная и дополненная реальности, беспилотный транспорт, медицина, медиа и другие).

Жители Волгоградской области, которые окажутся в Санкт-Петербурге до 30 сентября, смогут поиграть на скорости 5G в демо-зоне Билайн на территории пространства СевКабель Порт.



