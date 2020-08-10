Интернет пользователям, и не только, предлагают познакомиться с ранее не публикованными документами Государственного архива Волгоградской области, которые будут представлены в виде электронного ресурса «Судьбы, опалённые войной». Электронный ресурс подготовлен в рамках года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в новой информационной системе можно найти списки призванных райвоенкоматами города Сталинграда и Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны (на 2020 год 77 970 записей); списки гражданского населения, погибшего во время бомбардировок Сталинграда» (766 записей); списки жителей Сталинграда, угнанных в Германию в 1942 году» (10 617 записей).

В рамках проекта в 2020 году планируется также опубликовать сведения о погибших мирных жителях Сталинграда во время бомбардировок и угнанных в Германию в 1942 году в научно-популярном издании «Судьбы, опалённые войной». Для подготовки книги были использованы документы и фотографии, хранящиеся в Государственном архиве Волгоградской области.

На днях состоялась съёмка нового выпуска программы «Обратный отсчёт» ГТРК «Волгоград-ТРВ», посвящённая новому электронному ресурсу. В записи приняла участие Людмила Александровна, которая имеет удостоверение «Дети Сталинграда», подтверждающего статус гражданина, находящегося на территории города Сталинграда в период Сталинградской битвы. Она поделилась воспоминаниями о 23 августа 1942 года – дне бомбардировки города. Программа «Обратный отсчёт» выйдет в эфир 18 августа 2020 года.



