Сотрудники волгоградского Государственного архива Волгоградской области подготавливают тематическую подборку архивных документов и фотоматериалов для формирования регионального блока всероссийской выставки архивных документов «Без срока давности».

По данным комитета культуры Волгоградской области, выставка «Без срока давности» направлена на информирование широкой общественности о человеконенавистнической политике гитлеровских оккупантов, охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

Экспозиция будет размещена на 10 стендах по разделам: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения; условия жизни в оккупации и уничтожение голодом; преступления против детства; принудительные работы и угон мирного населения в Германию; уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях.

На выставке можно будет ознакомиться с архивными документами, связанными с преступлениями нацистов в нашем регионе: о лагере «Дулаг-205» (пос. Алексеевка), Нижне-Чирском детском доме для умственно больных детей и других.

Выставка «Без срока давности» будет представлена широкому кругу посетителей. Открытие планируется в сентябре 2020 г., о месте проведения будет сообщено дополнительно.



