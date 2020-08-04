В Волгограде полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Готовность многоквартирных домов волгоградского региона, получающих тепло централизованно, составляет уже 60%. Промывку и опрессовку систем отопления прошли свыше 7,3 тысячи из 12,3 тысячи таких объектов. Работы, проводимые УК и ТСЖ, контролируют теплоснабжающие организации совместно с администрациями муниципальных образований и органами государственного жилищного надзора.

По информации регионального комитета ЖКХ, к новому отопительному периоду также подготовлены около 59% котельных (296 единиц), 57,5% тепловых сетей (1143,4 километра), 75% водозаборов (612 единиц), 60,8% водопроводных сетей (5938,4 километра), 58,8% канализационных насосных станций (140 штук), 62% канализационных сетей (872,8 километра). Кроме того, активно продвигаются ремонтные мероприятия: заменены 32,1 километра ветхих тепловых сетей, 100,7 километра ветхих водопроводных коммуникаций, 55,8 километра пришедших в негодность канализационных труб. Все работы проводятся в соответствии с графиком.

Отметим, наведение порядка в сфере ЖКХ, инициированное губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году, дает результат: ежегодно отопительный период начинается вовремя и проходит без сбоев. В ходе отопительного сезона-2019/2020 коммунальный комплекс региона сработал без аварийных ситуаций; возникавшие технологические инциденты устранялись в отведенные нормативами сроки.



