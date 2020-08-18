Волгоградцам предлагают познакомиться с творчеством талантливых художников нашего региона. Знакомство будет проходить в рамках нового арт-проекта «Виртуальный вернисаж», запущенного Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького. Открывает виртуальный вернисаж выставка декоративной живописи Ларисы Кривоносовой «Фантастические твари».

Лариса Кривоносова – выпускница ВГСПУ по специальности художник-график. Она является одним из основателей арт-проекта «Flejckraft» и постоянным участником городских, областных и международных выставок. Одна из её работ заняла втрое место в проекте Михаила Шемякина «Крик в искусстве». Лариса создает декоративные живописные панно, в которых есть и фольклорные мотивы, и черты искусства Америки, Австралии и Европы. Увидеть презентацию выставки Ларисы Кривоносовой «Фантастические твари» можно по ссылке.

Отметим, новые выставки будут размещаться дважды в месяц на сайте Горьковки и в официальных группах и аккаунтах библиотеки в социальных сетях.



