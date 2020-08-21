В Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького состоится онлайн-встреча клуба семейного чтения «ВМесте», посвящённая творчеству Рэя Бредбери. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого писателя.

По данным комитета культуры Волгоградской области, встреча состоится 22 августа, начало в 16:00. Принять участие в заседании-попурри, посвящённое сразу всем книгам такого многоликого Рэя Брэдбери, смогут все желающие. Отметим, что 22 августа состоится 50-е заседание клуба, при этом книги культового фантаста в третий раз становятся поводом провести время «ВМесте», ведь писатель оставил такое богатое и разнообразное творческое наследие, что у каждого из участников заседаний, а их число и география постоянно возрастает в связи с переходом на онлайн-формат, есть свой любимый роман или рассказ.

Традиционно завершит заседание клуба выбор книги для следующего обсуждения, и у постоянных или новых участников есть время, чтобы прочитать выбранное издание к следующему заседанию клуба и поделиться своим мнением о прочитанном.

Ссылка для подключения к конференции Zoom, а именно на этой платформе пройдет 50-е заседание клуба, идентификаторы для подключения опубликованы на сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.

Справки по тел. 8(8442) 33-11-48 (Электронный читальный зал).



