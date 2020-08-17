Теперь у пользователей Волгоградской областной библиотеки имени Максима Горького есть возможность получить бесплатный доступ к коллекции изданий на русском и иностранном языках электронно-библиотечной системы «Айбукс».

По данным пресс-службы библиотеки, с 14 августа читателям стала доступна коллекция «Для публичных библиотек» ЭБС «Айбукс», которая включает в себя наиболее значимые произведения классической русской и зарубежной художественной литературы; издания по IT-тематике на иностранном языке; лучшие произведения Александра Дюма, Виктора Гюго, Ги де Мопассана, Чарльза Диккенса, Артура Конан Дойла, Гюстава Флобера, Вирджинии Вульф и другие на французском и английском языках.

Главное достоинство системы – быстрое получение книг в любом месте, где есть Интернет. А также комфортный сервис для чтения на любых устройствах: на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.

Чтобы получить логин и пароль для доступа к ЭБС «Айбукс», Вам необходимо заполнить регистрационную форму на сайте библиотеки.

Читайте дома с удовольствием!

Справки по тел.: (8442) 33–11–48 (Электронный читальный зал)



