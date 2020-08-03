Если у вас есть желание больше узнать о Великой Отечественной войне, такой какой её видели поэты, тогда присоединяйтесь к просмотру литературного видеосериала, который запускает Волгоградская областная библиотека имени Максима Горького. Литературный видеосериал «Но мы с ним такое заслужим, что смутится ХХ век…» это цикл видеосюжетов, рассказывающих о Великой Отечественной войне глазами поэтов Серебряного века, и будет он проходить с 3 по 24 августа.

Литературный видеосериал назван строчкой из произведения Анны Ахматовой «Поэма без героя». Каждый понедельник в 15:00 на сайте библиотеки будут доступны видеоматериалы об Осипе Мандельштаме (3.08.2020), Марине Цветаевой (10.08.2020), Борисе Пастернаке (17.08.2020), Анне Ахматовой (24.08.2020).

Напомним, в 1938 году в лагере погиб Осип Мандельштам, предсказавший мировые драмы ХХ века. В 1941 году ушла по собственной воле из жизни Марина Цветаева, которую война оставила без средств к существованию. Борис Пастернак и Анна Ахматова разделили с народом все военные тяготы и лишения, но оценили этот опыт по-разному. Борис Пастернак почувствовал единение с народом и обрёл Бога, а Анна Ахматова пришла к мысли, что война была послана как наказание за грехи Серебряного века.

Видеосериал «Но мы с ним такое заслужим, что смутится ХХ век…» доступен по ссылке.



