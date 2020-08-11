В Красноармейском районе увеличивается количество аварийных многоквартирных домов. После проведения экспертизы ещё два дома были признаны аварийными и подлежащими сносу. Специалисты провели инженерные изыскания на ряде многоквартирных домов Волгограда.

По результатам инженерных изысканий выявлено, что в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресам: Волгоград, ул. 2-я Штурманская д. №№ 4, 8 проведение капитального ремонта нецелесообразно.

На основании данных изысканий Инспекцией составлены заключения о техническом состоянии данных домов, которые направлены в межведомственную комиссию Красноармейского района Волгограда для их рассмотрения и принятия решения в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

По результатам рассмотрения заключений Инспекции межведомственной комиссией приняты решения о признании данных домов аварийными и подлежащими сносу.



