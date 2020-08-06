Сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта» подготовили для посетителей новую экскурсионную программу на август месяц. Так, новая экскурсия «Сарепта под звуки органа» объединит в себе самые популярные программы. За один вечер посетители не только познакомятся с историей поселения Сарепта, но и окажутся на органном концерте.

По данным пресс-службы музея, во время экскурсии гости перенесутся в маленький уголок Европы. Им предстоит посетить самый большой сохранившийся до наших дней архитектурный комплекс, построенный колонистами-гернгутерами. Здесь они прогуляются по Церковной площади XVIII века, спустятся в старинный подвал, посетят «Дом сарептского аптекаря» и выставочные залы в «Торговой лавке Гольдбаха», а также узнают о религии, быте, культуре и традициях сарептян.

Для посетителей свои двери откроет старинная сарептская кирха. Гостей ожидает органный концерт, где им предстоит насладиться живой музыкой, ведь сарептский орган — единственный в Нижнем Поволжье с чисто механическим звуком, без электронной поддержки.

Кроме того, еще одна особенность экскурсионной программы заключается в том, что она проводится по заявкам в течение рабочего времени музея. Это сделано для удобства посетителей, чтобы каждый смог перенестись на несколько часов в другую эпоху вместе со «Старой Сарептой».

Узнать подробности и подать заявку можно по телефону 67-33-02.



