Телеканал «Дом.ru Гид» приглашает принять участие в конкурсе видеороликов, снятых с дрона. Лучшие видео будут показаны в эфире телеканала, а победитель получит новейшую экшн-камеру GoPro HERO8 Black с комплектом аксессуаров.

Участником конкурса аэросъемки «Дом.ru: вид сверху» может стать любой желающий. Для этого достаточно прислать своё видео, снятое с беспилотного летательного аппарата в одном из 42 российских городов*. Ролик должен быть красивым и зрелищным. Тема: панорама города. Хронометраж до 1,5 минут. Участник может быть из любого города и отправлять сразу несколько роликов.

Лучшее видео определит жюри. Критерии оценки: соблюдение технических требований, плавность полёта, ровный горизонт съёмки, выполнение фигур пилотажа и др. Победитель получит набор для видеосъёмки GoPro HERO8 Black Special Bundle, в который входят экшн-камера, крепление на голову, монопод-штатив, карта памяти и запасной аккумулятор.

«Мы хотим дать участникам возможность не только выиграть хороший тематический приз, но и привлечь к их творчеству внимание широкой аудитории. Лучшие ролики будут транслироваться в эфире телеканала «Дом.ru Гид», который вещает в 56 городах России. Также мы предлагаем делиться в соцсетях постами с вашими видео для конкурса с хэштегом #domruaero», — комментирует Ксения Боровикова, генеральный директор телеканала.

Ссылки на ролики принимаются по адресу [email protected] с указанием темы письма «на конкурс Дом.ru: вид сверху». Приём заявок с 5 августа по 5 октября, итоги будут подведены не позднее 20 октября 2020 года. Требования к заявкам и подробные правила конкурса — на сайте domru.ru.

* Барнаул, Брянск, Волгоград, Волжский, Воронеж, Дзержинск, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Киров, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Санкт-Петербург, Сызрань, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Энгельс, Ярославль.

Организатор конкурса – учредитель телеканала «Дом.ru Гид» ООО «Вещатель» (ОГРН 1095902011622). Общий срок конкурса с 05.08.2020 по 01.11.2020 г.

Канал «Дом.ru Гид» доступен всем пользователям цифрового и аналогового ТВ от «Дом.ru» (40-я и 22-я кнопка соответственно), также на сайте https://movix.ru/, в мобильном приложении «Дом.ru Movix» для iOS и Android или приложении Movix для Smart TV. В эфире анонсы телепередач и обновления в сети Дом.ru, курсы валют, прогноз погоды, конкурсы, акции, фильмы, трансляции культурных, спортивных и городских мероприятий.



