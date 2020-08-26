В регионе продолжают работу по обеспечению безопасности дорожного движения. В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца года планируется обустроить 45 пешеходных переходов. Обустройство пешеходных переходов планируется в более чем 20 муниципальных районах области.

По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, за этот год на дорогах появилось 48 пешеходных переходов в городских округах, а также шесть в поселениях Городищенского, Котовского, Кумылженского, Серафимовичского и Новониколаевского районов.

На объектах устроены дополнительное освещение, в том числе с использованием солнечных батарей, установлены ограждения и дорожные знаки, обновлена разметка термопластиком желтого и белого цветов. В преддверии начала нового учебного года мероприятия по приведению пешеходных переходов в нормативное состояние также выполнены возле детских учебных заведений региона. В 2019 году аналогичные мероприятия выполнены у 65 детских и общеобразовательных учреждений.



