Площади орошаемых полей в регионе продолжают увеличивать. Так, до конца текущего года планируют обеспечить орошением более восьми тысяч гектаров полей. С начала года уже ввели в эксплуатацию два объекта общей площадью более 632 гектаров в Быковском и Котельниковском районах. После окончания проектирования к активной стадии реализации проекта приступили в ООО «Лидер» Николаевского района – здесь работы ведутся в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, специалисты компании выращивают озимую и яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, сафлор, горчицу, картофель и лук. Кроме того, ООО «Лидер» занимается животноводством, производя молоко и молочную продукцию, мясо КРС, которое реализуют не только в Николаевском районе, но и за его пределами.



