Обновление нижней террасы центральной набережной продолжается. Согласно проекту над нулевой продольной появится мостовой переход, который соединит верхний ярус строящегося амфитеатра с пешеходной частью улицы им. Чуйкова. Сейчас рабочие уже ведут бурение грунта под сваи для последующей установки опор пешеходного моста. Эстакада будет шириной 18 метров и протяженностью 80 метров.

По данным городской администрации, новый мостовой переход будут поддерживать железобетонные опоры, фундамент которых составят монолитные железобетонные сваи диметром 1 метр. В зависимости от высоты и места расположения опоры в ее фундаменте будет от двух до 12 свай. Для строительства свайного фундамента рабочим с помощью спецтехники предстоит пробурить грунт на глубину до 22 метров.

Для обеспечения безопасности водителей и пешеходов во время работы крупногабаритной техники возможно кратковременное ограничение движения по Нулевой продольной магистрали. Водителям в течение ближайших нескольких дней следует заранее рассмотреть альтернативные варианты объезда данного участка улично-дорожной сети.

Следующим этапом станет устройство опор и наведение пролетов моста. Все работы должны завершиться до конца текущего года.

Пешеходная эстакада поможет отдыхающим быстро и безопасно пересечь рокадную дорогу. Кроме того, образуя единое смотровое пространство с верхним ярусом амфитеатра, мост позволит зрителям с комфортом наблюдать за происходящим на его сцене.



