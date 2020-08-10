Специально для болельщиков в день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена» назначена дополнительная городская электричка. Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», для перевозки футбольных болельщиков на 11 августа в Волгограде назначена дополнительная городская электричка № 6329 сообщением Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 21:19, отправление с о.п. Мамаев Курган в 21:30, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 22:30.

В тот же день дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган будет делать следующие поезда:

— № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка отправлением с о.п. Аэропорт в 20:57, отправлением с о.п. Мамаев Курган в 21:22, прибытием на конечную ст. Шпалопропитка в 22:20;

— № 6418 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская отправлением со ст. Шпалопропитка в 15:48, отправлением с о.п. Мамаев Курган в 16:54, прибытием на конечную ст. Тракторная Пассажирская в 17:11.

Обращаем внимание пассажиров, что 11 августа добраться до о.п. Мамаев Курган перед началом футбольного матча также можно на следующих поездах:

— № 6316 Южная – Волжский отправлением со ст. Южная в 16:20, отправлением с о.п. Мамаев Курган в 18:01, прибытием на конечную ст. Волжский в 18:44.

— № 6318 Южная – Тракторная Пассажирская отправлением со ст. Южная в 17:16, отправлением с о.п. Мамаев Курган в 18:35, прибытием на конечную ст. Тракторная Пассажирская.



