Детские региональные школы искусств продолжают оснащать современным оборудованием. Так, в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» музыкальные инструменты и учебные материалы были направлены в учреждения Михайловки, Волжского, Фролово и Палласовского района.

По информации регионального комитета культуры, все инструменты уже привезены в ДШИ Палласовского района, а также Михайловки и Фролово, в ДМШ №3 г. Волжского поставки завершатся к 1 сентября.

Палласовская детская школа искусств получила аккордеоны, учебные баяны, классические гитары, цифровые пианино и синтезатор. Также в учреждение поступили новые театральные кресла, сценическое световое оборудование, интерактивные системы для классов теории и учебные хореографические станки. Школа №2 г. Михайловки получила учебные пособия и шесть роялей. Для юных музыкантов Фроловского района в местную ДШИ поступили рояли, учебные пособия и другое оборудование. В детскую музыкальную школу №3 г. Волжского продолжается поставка учебных материалов, ученической мебели, оборудования, музыкальных инструментов, которая завершится до 1 сентября.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года в регионе модернизируют 12 ДШИ — по 4 школы в 2020, 2022 и 2024 годах. В текущем году предусмотрены федеральные средства в размере свыше 22 миллионов рублей на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.



