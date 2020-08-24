Волгоградцы могут посетить выставку фестиваля «Золотая палитра», об открытии которой сообщили в Волгоградской областной детской художественной галерее. Открытие выставки по итогам V Областного фестиваля детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотая палитра» состоялось в онлайн формате.

В комитете культуры Волгоградской области отмечают, что фестиваль «Золотая палитра» проводиться уже пятый год, а его участниками являются коллективы художественных отделений детских школ искусств Волгоградской области. Традиционным итогом фестиваля является выставка лучших работ юных художников – её открытие в этом году состоялось в онлайн-формате, однако увидеть работы могут увидеть все желающие при соблюдении всех санитарных требований.

Участники фестиваля из Калачёвского, Новоаннинского и Серафимовичского районов продемонстрировали высокий уровень творческих работ. Организаторы отмечают оригинальность преподавательских методик, основанных на русской школе реалистической живописи.

Выставка по итогам V Областного фестиваля детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотая палитра» работает по адресу: ул. Советская, 26 до 12 сентября 2020 г.



