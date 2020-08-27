В этом году волгоградцев не зовут посетить концерты и всяческие увеселительные мероприятия в честь Дня города, все будет проводиться в онлайн-формате. Программа уже утверждена, а увидеть её можно будет на сайтах учреждений культуры, на страницах в социальных сетях и в эфире Муниципального телевидения Волгограда. Для жителей областного центра 5 и 6 сентября подготовлено более 30 концертов, викторин, онлайн-экскурсий и квестов, а также театрализованных представлений.

По данным городской администрации, в праздничные дни можно будет увидеть историческую реконструкцию «Живые картины в исторической среде. Царицын на Волге», которая будет демонстрироваться в эфире муниципального телевидения. Для создания максимально достоверной атмосферы Царицына участники театрализованной постановки провели серию консультаций с известными историками, архитекторами и художниками Волгограда по вопросам организации быта, привычек жителей Царицына, а также моды 19-го столетия. В постановке принимают участие творческие коллективы МУК «Волгоградконцерт» — Волгоградский духовой оркестр, ансамбль стариной музыки «Конкордия», а также коллективы ДК и досуговых центров всех районов города.

Отдельный блок праздничной программы будет посвящен детям — в него вошли познавательные программы, различные мастер-классы, мини-концерты, интерактивные игры и даже книжные онлайн-выставки. Все это юные волгоградцы и их родители смогут найти на сайтах волгоградских библиотек и на страницах учреждений в соцсетях.

В День рождения Волгограда муниципальные библиотеки приглашают стать участниками проекта «Волгоград – город чудес». Посетителей сайта «Централизованная система городских библиотек» http://volglib.ru и библиотечных аккаунтов в популярных социальных сетях https://vk.com/bibvlg https://www.facebook.com/groups/1440137912884609 ждут литературные марафоны, онлайн-прогулки и лектории, виртуальный квиз, выставки детских рисунков и декоративно-прикладного творчества, видеоурок по истории города, поздравления любимому городу от читателей библиотек, музыкальные подарки горожанам от творческих коллективов и исполнителей Волгограда.

Большие праздничные концерты «Городу-герою от жителей твоих» подарит волгоградцам Музыкальный театр и популярные коллективы МУК «Волгоградконцерт» — Волгоградский духовой оркестр, ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ», оркестр «Комбо-джаз-бенд».

Кроме того, волгоградцы смогут принять участие в фото-челлендже «Vlg431» от муниципального учрежде­ния «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Красно­октябрьского района Волгограда»

https://www.vk.com/mu_rovesnik и городском конкурсе видеороликов «Мой Волгоград!» от Муниципального телевидения Волгограда https://мтв.онлайн/konkurs/moy-volgograd

Программу мероприятий, приуроченных празднованию 431-летия города, можно увидеть на сайте администрации Волгограда в разделе «Объявления» http://www.volgadmin.ru/d/list/ads/admvlg/i1974



