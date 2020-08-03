Арбузный сезон – горячая пора для канализационного хозяйства города. В летние месяцы количество засоров вырастает примерно на четверть. Некоторые горожане выбрасывают арбузные корки в унитаз, провоцируя появление засоров как на внутридомовых, так и на городских сетях водоотведения. Особо сложные засоры приходится вырезать вместе с трубой, а перед этим разрушать асфальтовое покрытие. Этого можно избежать, если выбрасывать отходы в мусорное ведро.

Перечень предметов, попадающих в канализацию, бесчислен, по нему можно безошибочно определить, что за объект находится по соседству. Вблизи гостиницы «Турист» канализационная бригада вытащила несколько наволочек. Как они туда попали? Зачем их смыли в унитаз? Это тайна, покрытая мраком. В наволочки забилась куча другого мусора, в итоге образовался засор со всеми вытекающими последствиями.

В разное время в волгоградской канализации находили автомобильные покрышки, куски бетонного столба, ковры, стекло, пластик. По сути, размер выброшенного не играет роли. Даже пищевые отходы в канализации разбухают и превращаются в пробку, собирающую на себя другой мусор. В результате образуется многометровый засор, способный выдержать вес взрослого мужчины. Его ликвидация может потребовать много времени и не увенчаться успехом. Если засор не удается пробить каналопромывочной машиной, слесарь разбирает его вручную. Такие условия труда оцениваются как вредные, класса 3.2, это тяжелый труд, которого часто оказывается недостаточно, и часть трубы приходится просто вырезать и заменять на новую.

В результате инвестиций в канализационное хозяйство в 2020 году количество инцидентов на сетях канализации стало ниже почти на треть по сравнению с 2015 годом – временем прихода «Концессий водоснабжения» в Волгоград. Приобретение современных каналопромывочных машин позволило цехам водоканала заниматься не только прочисткой уже забитой канализации, но и профилактикой: высокое давление, которое создает в трубе эта машина, позволяет счищать отложения на стенках, выгонять скопившийся в трубе мусор к колодцу, откуда его уже можно достать.

Засоры – это проблема, которую проще предотвратить, чем ликвидировать. И связана она в первую очередь с культурой потребления. Водоканал рекомендует отпраздновать день арбуза покупкой мусорного ведра и не выбрасывать хозяйственные отходы в унитаз.



