Согласно котировкам букмекерских компаний, волгоградский «Ротор» займет 15-16 места в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, который стартует 8 августа.

По итогам прошлого сезона ФНЛ, волгоградский «Ротор» занял первое место и получил путевку в высший дивизион чемпионата России по футболу. Тем не менее, согласно мнению аналитиков букмекерских контор, у волгоградцев не так много шансов даже закрепиться в РПЛ.

Так, коэффициент на то, что «Ротор» станет чемпионом в грядущем сезоне Российской Премьер-Лиги, равен 1000. Примерно такие же шансы у «Химок», «Тамбова», «Ахмата» и тульского «Арсенала».

Наиболее реальным выглядит 15-16 места. Коэффициент на то, что волгоградцы финишируют в этой зоне, равен 1,65. Столько же «Химок» и «Тамбова». Это означает, что «Ротор», скорее всего, будет бороться в стыковых матчах за прописку в РПЛ.

«Судя по котировкам, чемпионство «Ротора» невозможно. В некоторых букмекерских компаниях шансы на контакт с инопланетянами выше. А вот шансы на 15-16 места — вполне вероятны. Если перевести коэффициент 1,65 в процент, то вероятность этого равна 60-и процентам», — заявил главный редактор сервиса сравнения коэффициентов ODDS.RU Артем Арутюнян.

Первый матч в Российской Премьер-Лиге сезона-2020/21 «Ротор» проведет на домашней арене во вторник 11 августа. Соперником волгоградской команды будет действующий чемпион страны — «Зенит».



