Билайн в регионах России продолжает трансформировать сеть и улучшать качество обслуживания клиентов с помощью передовых технологий. Компания начала внедрять новое поколение системы SON (Self Optimized Networks*) для автоматизированной оптимизации сетей 2G, 3G, LTE и LTE Advanced. Система SON нового поколения уже работает на сети Билайн в Москве, также идет ее внедрение в Краснодаре и Санкт-Петербурге. В дальнейшем она будет масштабирована на всю Россию.

Благодаря использованию лучших практик в области AI (искусственны интеллект), система SON подстраивает ресурсы сети под потребности каждого абонента: система анализирует потребность всех клиентов, находящихся в зоне обслуживания базовых станций, и принимается решение об оптимальном перераспределения ресурсов между ними. Если потребности клиентов меняются – система SON автоматически меняет параметры сети. Например, днем направляет ресурсы на обслуживание клиентов, находящихся внутри офисов и других помещений, а вечером создает необходимую емкость для покрытия дорог, где возрастает автомобильный трафик и плотность абонентов. Для адаптации сети под запросы клиентов система использует данные сетевой статистики, рельефа местности, этажности и плотности застройки.

«Для оптимизации работы построенной инфраструктуры Билайн первым среди операторов России перешел на систему SON нового поколения, — заявил исполнительный вице-президент по технике Билайн Валерий Шоржин.- Развитие сети остается нашим стратегическим фокусом. На данный момент LTE доступно в населенных пунктах, в которых проживает 87% населения России, и мы продолжаем увеличивать покрытие в интересах наших клиентов через масштабную программу развития сети».



