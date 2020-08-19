В рамках нового онлайн-проекта Волгоградская областная библиотека для молодёжи будет знакомить жителей региона с одним из красивейших мест Крыма. Онлайн-проект «Записки путешественника», посвящён полуострову Тарханкут, который находится в самой западной части Крыма. Пилотный выпуск записок путешественника «Тарханкут. Обзорная экскурсия» уже доступен для ознакомления.

Тарханкут – место, поражающее красотой дикой природы и обилием археологических памятников, которое по-прежнему остается неизвестным для большинства людей. И поэтому основная цель проекта – познакомить читателей библиотеки, а также всех пользователей всемирной паутины с историей и основными достопримечательностями этого малоизученного уголка нашей страны.

Из выпуска записок путешественника «Тарханкут. Обзорная экскурсия», все желающие смогут узнать о географических, культурных и исторических особенностях полуострова, а также увидеть кадры этого уникального, практически не тронутого цивилизацией места. Обзорная экскурсия доступна по ссылке. Всего планируется 5 выпусков.



