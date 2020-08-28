Для волгоградцев подготовили ко Дню города праздничную программу, в которую вошел и концерт Волгоградского музыкального театра. Сейчас артисты завершают репетиции концерта, а показывать его будут в дни празднования Дня города в эфире Муниципального телевидения Волгограда. Концертная программа под названием «Городу-герою от жителей твоих» специально создана творческим коллективом театра для телевизионного формата, увидеть ее можно будет в программе «Звезды на МТВ», а также на официальном сайте МУК «Волгоградский музыкальный театр».

Откроет концертную программу песня «Течет река Волга» Марка Фрадкина и Льва Ошанина в исполнении артистки музыкального театра Валерии Головкиной. Также зрители услышат любимые многими песни из кинофильмов «Девчата», «Веселые ребята», «Неуловимые мстители», а также музыкальные номера из самых популярных спектаклей текущего репертуара театра. Известно, что финальным номером станет жизнеутверждающий дуэт Ассоль и Грея из мюзикла Максима Дунаевского «Алые паруса». Особый подарок для зрителей — дуэт Раисы и Бальзаминова из новой работы труппы — мюзикла «Женитьба Бальзаминова».

Сцену театра решено оформить в виде городского сада, на концертной площадке которого и будут выступать артисты. Волгоградцев ждет встреча с Леонидом Маркиным, Максимом Сытиным, Александрой Деевой, Александром Куприным, заслуженной артисткой России Ладой Семеновой, Евгением Медведевым, Яной Савельевой, Вячеславом Полушкиным, Светланой Османовой, а также артистами балета. Ведущие концерта – заслуженная артистка России Анна Стрельбицкая и Андрей Жданов.

Напомним, День города в этом году пройдет 5 и 6 сентября в онлайн-формате. Для жителей областного центра подготовлено более 30 концертов, викторин, виртуальных путешествий, онлайн-экскурсий, квестов и театрализованных представлений, которые можно будет увидеть на сайтах учреждений культуры, на страничках социальных сетей и в эфире МТВ.



