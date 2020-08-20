Волгоградцы смогут увидеть выставку живописных полотен художников из разных стран мира на тему «ангел-хранитель» — «Ангелы Мира», которая в нашем городе будет представлена впервые. Выставка, посвященная юбилею Великой Победы, будет открыта в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И.Машкова. Число представляемых картин — 75 — символическое: это 75 Ангелов Мира на каждый год без войны.

По данным пресс-службы музея, экспонируемые работы, размер которых составляет 1х1 метр, были созданы художниками из России, Болгарии, Канады, Австрии, Франции, Казахстана, Кипра, Украины, Армении, Беларуси, Индии.

Помимо того, что зрителя на выставке увидят картины, они еще смогут принять участие в написании общей картины «Ангел Волгограда» и загадать желания, а также узнают, какие мысли и чувства закладывали авторы и в свои работы.

Выставка уже побывала в Магнитогорске, и, как только появится возможность, отправится в Берлин, символически поддержав идею триптиха памятников Великой Отечественной войны — Магнитогорск-Волгоград-Берлин.

Выставка будет открыта с 27 августа по 12 октября. Условия посещения выставки, контакты и часы работы:

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова, пр. Ленина, 21

Запись по телефонам: +7 (8442) 38-59-15; +7 (8442) 38-24-44.

Официальный сайт: http://mashkovmuseum.ru/

В период сохранения мер, направленных на предотвращение распространение инфекции, будет действовать особый порядок входа в музей. Вход посетителей в музей будет осуществляться по сеансам каждый час по предварительной телефонной записи

+7 (8442) 38-59-15; +7 (8442) 38-24-44.

В музее можно находиться только в маске с соблюдением социальной дистанции 1,5-2 м.

Одновременно в помещениях музея может находиться не более 20 человек.

Продолжительность осмотра экспозиций 1 час.

Посетители, не забронировавшие визит на сеанс, смогут попасть в музей при наличии вакансии.

Осмотр экспозиции осуществляется по предложенным маршрутам.

Возможно проведение экскурсий по предварительной записи в группе, не превышающей 5 человек.

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ

Основное здание музея (пр. Ленина, 21)

Понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье:

10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16.00

Среда:

10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16.00; 17:00; 18:00.

Вторник — выходной



