За пределы региона в текущем году было продано уже 1915,7 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки, в том числе 523,4 тысячи тонн – на экспорт. В 2019 году эта цифра составляла 1347 тысяч тонн зерна, из которых 315 тысяч тонн продано за границу. Росту показателей зарубежных поставок способствует реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщает комитет сельского хозяйства Волгоградской области, самый большой объем экспортных поставок зерна регион осуществляет в страны Каспийского бассейна – с начала 2020 года им направлено уже 335,7 тысячи тонн. Так, сегодня с площадки Волгоградского элеватора на волжском грузовом причале состоялась очередная отгрузка ячменя в Иран.

Развитию экспортного потенциала АПК Волгоградской области способствует высокий уровень обеспеченности объектами хранения и переработки зерна. На территории региона расположено 60 элеваторов и хлебоприемных предприятий с потенциалом единовременного хранения зерна около четырех миллионов тонн, еще порядка 2,5 миллиона тонн готовы принять склады сельхозпроизводителей области.

Большая часть экспортируемого зерна в настоящее время отправляется водным транспортом. В рамках реализации проекта «Экспорт продукции АПК» для продвижения зерновой продукции на внешние рынки регион подписал соглашения с администрацией Волго-Донского бассейна и ОАО «РЖД». Поэтапно осуществляется модернизация логистики инфраструктуры хранения зерновой продукции – объекты размещаются в непосредственной близости от железной дороги и путей водного сообщения. Это позволяет сократить временные и финансовые затраты на транспортировку продукции, снизить нагрузку на автомобильные дороги.



