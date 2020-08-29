Уже в эти выходные Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова проведет сразу три бесплатных экскурсии, посвященные истории и художественному облику Волгограда.

По данным комитета культуры Волгоградской области, экскурсии пройдут в рамках всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб», которая состоится 29 августа во всех регионах стартует в полдень – в 12:00 по местному времени.

Первая экскурсия «Город в твоём окне» проводится по экспозиции музейных окон на проспекте Ленина, 21 с репродукциями городских пейзажей из фондов Музея Машкова и рассказом о жизни и творчестве знаменитых волгоградских художников. Экскурсию проводит искусствовед Ольга Малкова.

Вторая экскурсия «Улица Мира. Жизнь простая и звёздная» – о повседневной культуре 1950-х годов по материалам интервью старожилов улицы Мира. На прогулке по уютным дворикам экскурсантов будет сопровождать историк Елена Огаркова. Начало экскурсии — от входа в музей на пр. Ленина, 21.

Третью, авторскую экскурсию по выставке «Свидетель. Из истории Сталинградского драматического театра им. М. Горького» проводит её куратор театровед Ирина Преображенская в здании Музея Машкова на пр. Ленина, 21.

Все экскурсии бесплатные, но по требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности число участников ограничено, а также учитываются и другие меры безопасности: социальная дистанция, использование защитной маски и т.д. Предварительные заявки принимаются по телефону 8 (8442) 23-81-76.



