«Концессии теплоснабжения» приобрели 28 единиц автомобильной и специальной техники для обслуживания коммунального хозяйства. Вся техника уже завезена и проходит регистрационные мероприятия. Обновление автотранспортного парка – одно из приоритетных направлений работы «Концессий теплоснабжения».

Работа по расширению автопарка ведется планомерно: с момента подписания концессионного соглашения компания уже приобрела 84 автомобиля, расширив парк до 191 позиции. В феврале 2020 года концессии ввели в эксплуатацию 6 новых единиц спецтехники: 2 полноповоротных экскаватора, экскаватор-погрузчик, автокран и 2 самосвала. За лето 2020 года автопарк тепловых сетей пополнился еще 28 единицами автомобильной и специальной техники для выполнения всех видов производственной деятельности.

Для выполнения земляных работ «Концессии теплоснабжения» закупили 2 малых экскаватора-погрузчика JCB, спроектированных специально для работы в условиях плотной застройки. Эти экскаваторы уже вышли на линию и работают на объектах теплового хозяйства города. Компания купила еще 3 больших полноповоротных экскаватора Hyundai для работы с крупными магистральными сетями. Все новые модели экскаваторов способны работать с промёрзшим грунтом, для его перевозки компания закупила 6 новых самосвалов.

Для выполнения аварийно-восстановительных и плановых работ на тепловых сетях приобрели 11 мобильных мастерских на шасси Газон NEXT и 1 илосос для откачки воды и стоков из траншей и котлованов.

Кроме того, в распоряжении компании появились еще 2 краново-манипуляторные установки, выполняющие функции одновременно и крана, и грузовика: они самостоятельно поднимают грузы массой до 6 тонн, а потом доставляют их на место. Для грузоподъемных работ на линию выведут 3 новых автомобильных крана на шасси КАМАЗ, которые придут на смену автомобильным кранам, выпуск которых состоялся еще в начале 90-х годов.

Помимо обновления транспорта, «Концессии теплоснабжения» укомплектовали автомобили системой ГЛОНАСС. Благодаря отслеживанию транспорта в режиме online повысится эффективность устранения технологических нарушений: специалисты оперативно направят ближайшую спецтехнику к месту происшествия.



