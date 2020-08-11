Во вторник, 11 августа, «Концессии водоснабжения» подключат к центральному водопроводу 840 метров нового трубопровода по ул. Остравская от пр. Г. Сталинграда, 38б до б. Энгельса, 3б. Новые коммуникации повысят надежность водоснабжения у крупного жилого массива Красноармейского района.

Чугунный трубопровод диаметром 400-600 миллиметров был проложен в 70-х годах и отработал нормативный срок эксплуатации. На изношенном водопроводе возникали переломы и продольные лопины, в качестве локального ремонта бригады заменяли небольшие отрезки.

Для предотвращения технологических нарушений «Концессии водоснабжения» заменили чугунный трубопровод на полиэтиленовый, а также установили новую запорную арматуру. Обновленные коммуникации обеспечат более 11 тысяч абонентов Красноармейского района надежной и бесперебойной подачей ресурса.

С 06.30 до 19.40 11 августа 2020 г. будет временно приостановлено водоснабжение следующих многоквартирных домов:

— пр. Г. Сталинграда, дома 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

— ул. Остравская, дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

— б. Энгельса, дома 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25

На время выполнения работ будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на главной странице сайта компании investvoda.ru. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» и по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.



