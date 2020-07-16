Теперь жители региона могут получить консультацию врача не выходя из дома. Такую возможность предоставляют гражданам в рамках программы дистанционной поддержки пациентов «Линия здоровья», которую запустила Волгоградская областная клиническая больница №1. Более 30 специалистов клиники по 15 профилям бесплатно консультируют жителей региона с помощью компьютера, планшета или смартфона.

Обратиться к докторам несложно: для этого нужно оставить заявку на сайте больницы www.vokb1.ru и дождаться звонка от специалиста медучреждения, который согласует удобное для видеоконсультации время. В назначенный день и час пациент подключается к сеансу связи. Специалисты областной больницы №1 ответят на вопросы, составят индивидуальный план обследования и диагностики для подготовки к очному приему, на котором уже будет поставлен диагноз и назначено лечение. За два месяца работы онлайн-платформой воспользовались более 200 человек, и количество обратившихся жителей растет.

Добавим, аналогичную услугу «Прямой эфир с врачом» предоставляет Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2: будущие мамы на видеоконсультации могут обсудить с врачом свое состояние, получить рекомендации до планового очного приема.



