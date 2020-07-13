Некоторых жителей Кировского района ждет временное отключение газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение газа связанно с проведением плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Поставка газа будет временно приостановлена 23 июля 2020г. с 10:00 до 17:00 в Кировском районе потребителям, проживающим по следующим адресам:

ул. Алычевая, 9а, 14, 16А, 17, 31А;

ул. Гранатовая, 4, 6, 8, 14А, 22, 24, 26/2, 26А/1, 68А;

ул. Абрикосовая, 5, 7, 7Б, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 13, 15, 16, 21, 31, 33;

ул. Вязовая, 17, 22, 24;

ул. Апельсиновая, 28, 30, 31, 32, 36, 38Б, 43, 47;

ул. Анисовая, 4;

ул. Катальповая, 15;

ул. Абганеровская, 48, 114, 116Б, 124;

СНТ «Восход», линия 20, ж.858;

ул. Лавровая, 50;

ул. Липовая, 1, 1А, 3, 7;

ул. Братская, 6, 14, 16-19, 20а, 21, 24-28, 28Б;

ул.Астраханская, 26, 39, 39А, 41, 53, 59, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 76, 78, 78а, 81-85, 82А, 87-92, 88А, 89А, 96, 97, 98, 102А, 105, 110, 116;

ул. Добролюбова, 27/1, 27/2, 27/3, 33, 45, 47, 48, 49, 50А, 54, 54Б, 56, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76А, 77, 78, 83, 84, 86, 89А, 90, 90А, нечёт. 91-103, 92, 100, 102, 104, 107, 111, 113, 113/1, 113/3, 115, 119, 121, 129;

пер. Добролюбова, 3, 7, 9, 12, 14, 14А;

ул. Луначарского, 3;

ул. Шевченко, 5, 7;

ул. Шлюзовая, 4, 8, 10, 11, 12А, 15, 18А, 21А, 21Г, 26, 28, 28Б;

ул. Радищева, 6, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 22А, 24Б;

ул. Никитина, 7, 9, 17а, 23, 29, 33, 33А, 37, 37А, 43, 43А, 47, 49, 57, 63, 69;

ул. Лимоновая, 5, 9;

ул. Михайловская, 1, 3, 4, 5, 8;

пер. Михайловский, 1, 3, 5, 9;

ул. Щелковская, 1-4, 6-11, 11Б, 13, 15, 16, 19, 21-25, 27, 30, 34;

пер. Щелковский, 1-5, 7, 9, 16;

пер. Мелитопольский, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 5/2, 5/3, 5/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 11;

ул. Мелитопольская, 1, 2, 3, 5, 7, 8, нечёт. 11-23, 27, 29, 31, 33;

ул. Омская, 18А, 18/1, 18/2, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31;

пер. Базарный, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 19;

пер. Короленко 2-ой, 27;

ул. Р. Ролана, 1, 3;

ул. Чернышевского, 4, 7, 8, 10;

ул. Гастелло, 3-6, 11, 13, 14, 18-22, 24-27, 28А, 29, 30;

ул. Серафимовича (нечет) 17, 19, 23;

ул. Серафимовича (четн.)12, 14, 14А, 18, 20, 22, 24, 26, 26/1;

ул. Первоуральская, 2, 3, 5-11, 6А, 13, 14, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 20, 20/2, 24, 26;

ул. Терновая, 5, 8-11, 14а, 14/1, 16, 19, 20, 21а, 22-25, 27, 28, 29, 31, 34, 37-40, 42, 43, 44, 47, 48,

49, 51, 53, 56;57, 59, 61-68, 65А, 70, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 89Б, 90;

ул. Мопровская (четн.) 4, 8, 10, 12, 14, 16;

ул. Мопровская, 3, 13, 15, 19;

ул. Пехотная, 3, 4, 14, 16, 16а, 17, 20/1, 21, 22, 22/2, 24/1, 24/2, 25, 29а, 31;

ул. Североуральская, 3, 4, 5, 9, 9Б, 10, 11, 14, 18, 20, 24, 25, 26;

ул. Кирова, 66, 72;

ул. Сивашская, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12/1;

пер. Сухореченский, 3, 4, 12, 13, 16/А, 24;

пер. Дубовский, 4;

пер. Никитина 1-ый 5, 4а.

Во избежание несчастных случаев, убедительно просим не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

44-04-21, 44-06-80. (абонентский отдел Кировского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).



