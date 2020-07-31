Пожаловаться на качество овощей можно специалистам горячей линии. Всероссийская горячая линия по качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, которую проводит Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, будет с 29 июля по 12 августа 2020 года.
По данным Роспотребнадзора, операторы Единого консультационного центра осуществляют круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора по бесплатному номеру 8 800 555 49 43.
Специалисты дадут консультации гражданам по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, в том числе по вопросам:
— требований к качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности в соответствии с нормативными правовыми актами РФ
— необходимости маркировки плодоовощной продукции
— правильного питания населения (количество и разнообразие потребляемой плодоовощной продукции)
— правил реализации, в т.ч. замороженной продукции
— правильного выбора плодоовощной продукции
— куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине;
— о портале ГИР ЗПП
Роспотребнадзор напоминает, что для потребителей и предпринимателей открыт интернет-ресурс ГИР ЗПП, где размещена информация о выявлении фактов оборота небезопасной продукции, а также о предприятиях общественного питания, реализующих фальсифицированную пищевую продукцию.
В случае обнаружения некачественного продукта в магазине потребитель имеет право направить обращение в территориальный орган Роспотребнадзора, которое будет рассмотрено в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Направить обращение можно через форму на сайте Роспотребнадзора или на сайтах территориальных органов в разделе «Прием обращений граждан».