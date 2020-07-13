В регионе продолжают действовать некоторые ограничения, в том числе и на проведение массовых мероприятий. Пока действующие ограничительные меры снимать не планируют, наоборот их действия продлили до августа. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров во время заседание Клинического Совета Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией: «Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области постепенно нормализуется, хотя по отдельным направлениям остается напряженной, — подчеркнул Андрей Бочаров. — В регионе с диагнозом «коронавирусная инфекция» выявлено 7240 человек, из которых 3836 уже выздоровели, это составляет 52% — достаточно хороший результат. Динамика медленно, но каждый день меняется в пользу выздоравливающих».

Было отмечено, что пока рано говорить о полном снятии ограничений; по-прежнему не проводятся массовые мероприятия; ряд послаблений, которые планировалось ввести с 15 июля, переносятся на более поздние сроки.

В постановление от 15 марта 2020 года №179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистем Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» внесены изменения: до 31 июля продлены ограничения работы ряда предприятий, проведения массовых мероприятий, действие масочного режима и самоизоляции пожилых людей.

Так, до 31 июля сохраняются масочный режим и требования социальной дистанции в 1,5 метра в общественном транспорте, магазинах и иных местах скопления людей, включая остановки.

По-прежнему остаются закрытыми образовательные учреждения, за исключением дежурных групп в ДОУ и пунктов проведения ЕГЭ. Проведение массовых мероприятий также под запретом. Рекомендуется ограничить число участников до 10 на свадьбах и похоронах.

Кафе и рестораны тоже до 1 августа не смогут заработать в полную силу: разрешены обслуживание на вызов без посещения гражданами помещений общепита, доставке заказов. Послабления не отменили для летних сезонных кафе, если те соблюдают все рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

До 31 июля включительно приостановлено бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, в детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления на турбазах. Исключение можно сделать для лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Госучреждениям предписано и дальше использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в электронной форме, то есть максимально исключить посещение соответствующих учреждений, а гражданам — ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма. Верующим рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов.

Лицам, достигшим возраста 65 лет, до 31 июля рекомендуется соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо на дачах. К работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, применять механизм обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Режим самоизоляции может не применяться к работникам, деятельность которых необходима для обеспечения функциональной организации работодателя.

Постановление, подписанное Андреем Бочаровым, вступает в силу 15 июля 2020 года.



