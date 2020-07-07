В регионе был продлен запрет на посещение лесов. Решение о продлении ограничения было принято в связи с сохранением высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах Волгоградской области. Ограничения будут действовать до 26 июля.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в период действия ограничений гражданам рекомендуют до окончания действия режима воздержаться от посещения лесов.

В настоящее время усилено патрулирование лесных территорий оперативными группами из сотрудников лесничеств и комитета. Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности, нарушение которых влечет административную и уголовную ответственность.

Отметим, что борьбе с лесными пожарами в Волгоградской области уделяется повышенное внимание. В 2019 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» было приобретено 120 единиц противопожарной техники и оборудования. Среди них пожарные цистерны «Урал» и малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗов. В этом году на вооружение лесничеств уже поступило около 40 единиц новой противопожарной техники. Обновление парка, а также своевременно проведенный комплекс профилактических мероприятий позволяют сокращать число лесных пожаров — в прошлом году их было зафиксировано на 23 % меньше, а площадь пострадавшей от огня территории сократилась на 70%. Ущерб от стихии при этом снизился в 59 раз.



