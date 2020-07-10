Хоть город и находится на Волге, официальных пляжей у волгоградцев практически нет. Из года в год их становится все меньше. Места разрешенные для купания отсутствуют во многих районах. В этом году в разгар лета работает лишь один пляж и только готовится к открытию второй. Первый расположен в Красноармейском районе, а второй готовят в Советском районе в микрорайоне Тулака.

По данным РИАЦ, в настоящее время водолазы муниципальной службой спасения ведут обследование акватории. Данная работа стала возможной после того, как уровень воды здесь пришел в норму. Акватория на Тулака имеет пологое дно, без ям и резких обрывов, без сильного течения и водоворотов. В ходе проверки водолазы очистили дно реки от посторонних предметов, осколков, веток и мусора. На следующем этапе специалисты районной коммунальной службы очистят территорию от сорной травы и мусора.

Окончательное решение об открытии пляжа примет Роспотребнадзор после экспертизы проб воды, почвы и воздуха. В случае если по итогам исследований пляж не будет соответствовать необходимым требованиям федерального законодательства и СанПиН, купание будет запрещено — муниципалитет откроет территорию как место для отдыха у воды.



