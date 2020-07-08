Любой желающий может попробовать себя в качестве художника и освоить основы живописи во время виртуального мастер-класса, который предлагают сотрудники Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Виртуальное занятие по живописи проводит член Союза художников России Ирина Тур. Творческая лаборатория посвящена входящему в состав коллекции Музея Машкова произведению «В Крыму» выдающегося русского мастера Константина Коровина.

«Живописная работа «В Крыму» является жемчужиной русского импрессионизма, и хранится в Волгоградском музее изобразительных искусств, – рассказала Ирина Тур. – Эта работа наполнена солнцем юга, ароматом роз, ей присуща удивительная атмосфера отдыха и счастья. На картине изображена прекрасная рыжеволосая женщина в шляпке и белом платье с гитарой на фоне огромного куста роз. Вдали мы видим фрагмент дачного дома художника. Это Гурзуф. Сочные краски, непринужденный смелый и экспрессивный мазок кисти художника завораживают зрителя. На мастер-классе я показала то, как, вероятно, создавалось это произведение, какие именно краски могли быть использованы при его создании мастером. Я показала все стадии работы, сопровождая их комментариями. Можно не только создать свою авторскую интерпретацию шедевра, но и погрузиться в творческую атмосферу, в которой работал великий мастер».

Виртуальный мастер-класс «В Крыму» доступен по ссылке. В планах Ирины Тур продолжать создание мастер-классов по произведениям известных мастеров прошлого из коллекции музея: «Яблоки на фоне синего неба» Петра Кончаловского, «Павлины» Михаила Ларионова и «Марсель» Константина Коровина.



