В честь 139 летия великого русского художника нашего земляка Ильи Машкова Волгоградский музей изобразительных искусств представляет цикл мероприятий, посвященных знаменитому художнику. Именно его имя в 2010 году было присвоено единственному в регионе художественному музею.

Собрание произведений Ильи Машкова составляет гордость коллекции Волгоградского музея изобразительных искусств. Это одно из наиболее крупных и своеобразных собраний мастера, который прославился как лидер модернистского объединения «Бубновый валет». Собрание Машкова включает 38 живописных и 60 графических произведений 1900-1940-х гг. Волгоградский музей обладает не только наиболее значительной региональной коллекцией произведений художника, но и ценным архивом 1930-х гг., а также предметами из его мастерской.

В пространстве основного здания ВМИИ на пр. Ленина, 21 работает интерактивная экспозиция «Мастерская Машкова». Здесь соседствуют подлинные произведения Ильи Машкова, фотографии, документы из архива, предметы из мастерской, эффекты дополненной реальности, видеоинсталляции. «Мастерская Машкова» интересна не только взрослой, но и детской аудитории, и она действует не только как выставочное пространство, но и как лекционная, дискуссионная, театральная площадка.

В честь дня рождения великого художника в течение недели ежедневно в социальных сетях размещаются публикации, небольшие аудио- и видеосюжеты, знакомящие с различными сторонами жизни и искусства мастера. К разнообразным проявлениям творческого гения Машкова обращена серия мастер-классов для детей, которые размещаются на музейных информационных площадках в соцсетях Музея Машкова.

29 июля в пространстве интерактивной экспозиции «Мастерская Машкова» состоится однодневная выставка его графических произведений, познакомиться с которой можно будет благодаря специальному выпуску программы МТВ «Экскурсия на дом». Зрители смогут увидеть не только произведения, вошедшие в экспозицию, но и перелистать папку с рисунками, специально для этого случая извлеченными из фондохранения. В собрание музея входят 60 рисунков, выполненных Машковым карандашом, пастелью, углем. Это портреты, рисунки обнаженной натуры, пейзаж. Коллекция дает возможность проследить, как менялся взгляд Машкова на натуру, она охватывает все творческие периоды, от ученического до самого позднего.



